Bakan Pakdemirli: Patates ve kuru soğan alıp ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 10:36
Bakan Pakdemirli: Patates ve kuru soğan alıp ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtacağız
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