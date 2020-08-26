Bakan Pakdemirli’den savunma: "Yangınlar afet"

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Son olarak Adana Kozan’da çıkan orman yangınıyla birlikte yurt genelinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlardaki artış dikkat çekiyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da, konuyu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı’na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle önerge veren Akın, 2002’den bu yana orman yangınlarında artış olduğunu belirterek, “2002’de bin 471 orman yangını, 2017’de 2 bin 411 olmuş, 2018’de 2 bin 167’ye çıkmıştır. 2019’da 2 bin 688 yangın çıkmış. 2002’ye göre neredeyse yüzde 100’e varan orman yangını sayısı artışı endişeleri artırmaktadır. Ayrıca, 2018 yılına göre, faili meçhul olan orman yangınlarındaki artış yüzde 35 olmuştur” dedi.

‘Fail tespitinde zorluk var’

Akın, yangınlara ilişkin yeterli imkân olup olmadığını da sorarak, “Türkiye genelinde yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip hangi etkin önlemleri aldınız?” sorusunu yöneltti. Önergeye yanıt veren Pakdemirli ise orman yangınlarına karşı yeterli sayıda araç ve personel olduğunu söyledi. Yangın faillerinin bulunmasında sıkıntı olduğunu kabul eden Pakdemirli, “Orman yangınları çok yüksek sıcaklıklara çıkmakta ve çok büyük alanlarda etkili olabilmektedir. Bu kadar büyük alanlarda etkili olan yangınlarda bazen yangının başlangıç yerindeki bulgular ve delillerin yanması sebebi ile sebep ve fail tespitinde zorluklar yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Yanlışımız yok’

Yaşanan orman yangınlarını meteorolojiyle ilişkilendiren Pakdemirli, kendisine yöneltilen eleştirileri “haksız” bularak, “Bakanlığımızın yangınların önlenmesi, çıkan yangınların erken tespiti ile etkin müdahalesi ve yanan alanların rehabilitasyonu içeren temel stratejisi ve üretilen politikalarda yanlışlık bulunmamaktadır. Orman yangınları tüm dünyada afet olarak kabul edilmektedir” dedi.



