Bakan Pakdemirli'den seçim mesajı: Sürprize hazır olunmalı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 seçimleri için konuşurken "Seçim arifesini beklemeden her zaman hazır olmalıyız" dedi, "her gün yeni bir sürpriz yaşanabileceğine" dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AKPManisa 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
AKP kongrelerinin "parti içi demokrasinin göstergesi, tazelenme ve yenilenme araçları olduğunu" belirten Pakdemirli, seçim konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Kongreler, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz için tazelenmenin gücü" diyen Pakdemirli, "Seçim arifesini beklemeden her zaman hazır olmalıyız. 2023'e çok daha iyi hazırlanalım. Dünya, her gün yeni bir sürpriz, siyaset buna göre evriliyor. Hepimiz daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.
"YA AK PARTİ İKTİDAR OLMASAYDI?"
Pakdemirli, "Türkiye'nin 2020 gibi zor bir yılı AKP sayesinde en az sorunla geçirdiğini" söyleyerek şöyle devam etti:
"Ya Türkiye'de başka parti iktidar olsaydı? Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında durabilecek miydi? Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'deki haklarımıza sahip çıkabilecek miydi? Suriye ve Irak'ta güvenliğimiz acaba ne durumda olurdu? PKK ve terör örgütleriyle mücadelede hangi seviyede olurdu. Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? Pandemide gıdayla ilgili problem yaşanmamasını hangi parti sağlardı? Bu soruların cevabı: Hiçbiri. Bu yüzden AK Parti'nin önemini daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden Cumhurbaşkanımıza ve partimize sahip çıkalım"
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