Bakan Pakdemirli'ye 'Galoşunu çıkar, tarlaya gel' çağrısı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:10

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kurban Bayramı’nda Yozgat’ın köylerini ziyaret etti. Köylülerin dertlerini dinleyen Keven’e Kabalı köylüleri “Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi” sonucu mağdur edildiklerini anlattı. Köylüler 500 dekarlık alanda gerçekleşen projenin sac ayaklarından biri olan şirketin alacaklarını ödemediğini vurgulayarak, hukuku yollarla bunların bir kısmını aldıklarını ancak halen kalan alacakları için mücadele ettiklerini dile getirdi. Köylüler, "Arazilerimizdeki meyve bahçesini sözleşmeye uymadan işleten şirketi uzaklaştırıp köy halkının burada söz ve yetki sahibi olmaları için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Keven patates üreticilerini de ziyaret etti ve dertlerini dinledi. Üreticiler, birinci sınıf patatesin 80 kuruş olduğunu ve maliyetini ancak karşıladığını vurgulayarak, “Geri kalanın fiyatı ise 50 kuruşa kadar iniyor. Bu fiyatlarla üretici nasıl para kazanıp evini geçindirecek?” diye sordu.

CHP’li Keven ise üreticilerin durumuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üretici üretsin ve ülkenin gıda ihtiyacını karşılaşın istiyorsak çiftçinin ürün fiyatını tüccarın insafına bırakmamak lazım. 83 milyonun gıda ihtiyacını karşılayan üreticilerimiz zarar ediyor. Taban fiyat uygulaması olmalı, ithalat değil yerli üretim desteklenmeli. Saray ve ekibi, başları sıkışınca çareyi ithalatta arıyor. Çareyi ithalatta değil tarlada, üretimde arayın. Sayın Tarım Bakanı galoşunuzu çıkarın tarlada üreticinin sorununu dinleyin. Tarladan, topraktan korkmayın gelin patates üreticilerinin yaşadıklarını görün.”