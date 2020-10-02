Bakan Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

02 Ekim 2020 Cuma, 11:50

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık” dedi.