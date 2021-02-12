Bakan Pekcan'dan yeni nesil ihtisas serbest bölgelerine yatırım çağrısı
“İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerine yatırım çağrısı yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.
Pekcan, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:
"İhtisas serbest bölgelerinde, halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz."
Pekcan, "İlk etapta İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım yapacak yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için uygulanacak destekleri, ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için de genişletmeyi planlıyoruz." dedi.
Bakan Pekcan, "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum." diye konuştu.
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