Bakan Selçuk açıkladı: İşten çıkarma yasağı uzatılıyor

17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:36

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Selçuk'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 20.5 milyar TL'ye yakın nakdi destek verdik.

- Hedefimiz bu süreçte sadece ‘muhtaçlık sınırı’ değil. 1003 SYDV’ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000’er TL yardımın haricinde bu kanalla da bir çok vatandaşlarımıza ulaşmış olduk.

- Faz 3 devam ediyor. 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Dönemsel muhtaçlık tespit ettiğimiz ailelere yardım etmeye devam ediyoruz. 3 fazda, 6 milyon haneyi geçmiş durumdayız.

- Nakdi ücret desteğinde 1 milyon 358 bin gibi bir rakama ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı aştı

- 10 gün içinde biz kısa çalışma ödeneğinden 400 bin geri çıkış aldık, 400 bin işçimiz normalleşmeye başladı. Kısa Çalışma Ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

- (İşten çıkarmayı engelleyen) Fesih kısıtını 3 ay daha uzatacağız.