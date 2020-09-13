Bakan Selçuk duyurdu: Veli toplantılarıyla ilgili yeni karar
Yüz yüze eğitime 1 hafta kala Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veli toplantılarıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Okullardaki hijyen konusunda 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine talimat veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli toplantıları için de çalışma başlattı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek.
Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almak"
Video Haberler
- Yurttaştan polise: Senin ismini öğreneceğim ben!
- İstanbul’da taksiciden örnek davranış
- İşte kum fırtınası anında yapılması gerekenler
- Yıldırım ve şimşekler geceyi böyle aydınlattı
- Görevden alınan kaymakamları kim atadı?
- AKP'li vekilden depremzedelere çirkin sözler
- Covid-19 hastası: Hastaneye yatırılmadım, sokakta kaldım
- Atatürk'e sahip çıkmak ne ise...
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi