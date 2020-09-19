Bakan Selçuk: Heyecanla bekliyoruz

19 Eylül 2020 Cumartesi, 11:11

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1'inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin."