Bakan Selçuk: Heyecanla bekliyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de okula başlayacak öğrenciler için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1'inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin."
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