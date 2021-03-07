Bakan Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan erkeğin davasına müdahil olacaklarını açıkladı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheliye yönelik davaya müdahil olacaklarını açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
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