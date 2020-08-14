Bakan Selçuk'a akademisyen sorusu: Ek ders ücretleri neden ödenmeye devam etmiyor?

14 Ağustos 2020 Cuma, 16:36

Vekil Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, “2019-2020 öğretim bahar döneminde koronavirüs sebebiyle okullar tatil edilmiş örgün eğitimde uzaktan eğitime geçilmiş, akademisyenlere yeni ve özel bir hazırlık süreci getirmiş ve akademisyenlerimiz uzaktan ve elektronik eğitim yöntemlerine hızlı bir biçimde uyum sağlamıştır” dedi.

'ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN EK DERS ÜCRETİ ALAMADI'

Akademisyenlerin özveriyle, yeni sistemle çalışmaya başladıklarını ancak almaları gereken ödemelerde hak kaybı yaşadıklarını belirten Koncuk, pandemi sürecinde öğretmenlere ek ders görevlerini yerine getirmiş sayılarak, ek ders ücretlerinin ödendiğini ancak üniversiteler için böyle bir karar alınmadığı için her kurumun kendisine göre çeşitli uygulamalarda yaptığını ve çok sayıda akademisyeninin uzaktan eğitime devam etmesine karşın ek ders ücreti alamadığına dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı, hak kaybına neden olan ödemelerin yapılması çağrısında bulunan Koncuk önergesinde Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

- Pandemi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında, akademisyenlere yapılan ödemelerde yaşanan aksaklık ve sorunları (ek ders ücreti, tazminat gibi) çözmek adına bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Konuyla ilgili olarak; Bakanlığınızca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iletişime geçilmiş midir?

- Akademisyenlerin ek ders ödemelerine devam edilmesi ile ilgili bir düzenlemeyi ne zaman yapmayı planlıyorsunuz?

- Geçen dönemde akademisyenlerin yaşadıkları hak kayıplarının telafi edilmesi için geriye dönük bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

- Yeni dönemde uzaktan eğitim nedeniyle, eğitim kalitesini koruyabilmek için akademisyenlerin işten çıkarılmaması, derslere girmemesi gibi konularda Bakanlığınızca denetlemelerde bulunulacak mıdır? Bu denetlemeler ne sıklıkla ve nasıl yapılacaktır?