Bakan Selçuk’dan 'çocuk gelin' yanıtı: Yalnızca resmi evlilikler kayıt altına alınıyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:25

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kadın cinayetleri, kadın sığınma evleri, kadıların sorunlarına yönelik yapılanlar, kadına yönelik tecavüz vakaları ve çocuk gelinlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4 önergeye aynı yanıtı verirken, çocuk gelinlerle ilgili dikkat çekici bir cevap verdi.

Selçuk, Tanrıkulu’nun “Türkiye’de illere göre 15 Mayıs 2019 tarihi itibariyle çocuk gelin sayısı nedir” sorusuna resmi nikahlı yapılan evliliklerin kayıt altına alındığını belirterek, şu yanıtı verdi: “Ülkemizde yalnızca resmi nikâhla yapılan evlilikler kanunen geçerli olduğundan bu evlilikler kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) elde edilmekte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli dönemlerde yayımlanmaktadır.”

Bakan Selçuk, kadın cinayetleri, kadın sığınma evleri, kadıların sorunlarına yönelik yapılanlar, kadına yönelik tecavüz vakaları ile ilgili 4 soru önergesine ise mevzuattan bahsederek ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) sayısını açıklayarak cevap verdi:

“Yasal altyapının yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal hizmet birimlerinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM); şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile tek elden ve çok yönlü mücadele edebilmek için Aralık 2019 tarihi itibarıyla 81 ilde hizmet sunmaktadır…Yapılan değerlendirmeler sonucunda şartları doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunanlar ve hayati tehlikesi olduğu tespit edilenler doğrudan konukevine yerleştirilmektedir. Kadın konukevinde ihtiyaçlar doğrultusunda danışmanlık, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanmaktadır.”

‘3 BİN 482 KAPASİTELİ’ DEDİ AMA 2008’DEN BU GÜNE 3 BİN 420 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

“Bakanlığımıza bağlı 110, yerel yönetimlere bağlı 32, sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 ve diğer kamu kuruluşuna ait 2 olmak üzere toplam 145 kadın konukevi 3 bin 482 kapasite ile hizmet vermektedir. Ülkemizde kadın konukevi olmayan il bulunmamaktadır.”

Bakan Selçuk’un açıkladığı kapasiteye yakın sayıda kadın ise 2008-2019 yılları arasında öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu’nun verilerine göre bu yıllar arasında 3 bin 185 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2010 yılının ilk 7 ayında öldürülen kadın sayısı ise 235 oldu.

Bakan Selçuk, İçişleri ve Adalet bakanlıklarıyla yapılan ‘Kadın Destek Sistemi (KADES)’ protokolünden de bahsederek, protokol sonucu hayata geçirilen elektronik kelepçe sistemiyle şiddet faillerinin takibinin yapıldığını ifade etti. Selçuk kadınların şikayetlerini ALO 183 Sosyal Destek Hattı’na ilettiğini de ekledi.







