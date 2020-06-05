Bakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı: Fiyatlar 10 TL'den başlıyor

05 Haziran 2020 Cuma, 13:56

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin ‘http://epttavm.com’ mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi.

MASKELERİN FİYATI 10 TL'DEN BAŞLIYOR

PTT AVM'nin internet sitesinde yer alan çocuk maskelerinin indirimli fiyatlarının, 10 TL ile 21.43 TL arasında değiştiği görüldü.