Bakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı: Fiyatlar 10 TL'den başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Olgunlaşma Enstitüleri'nin çocuklar için özel maske tasarlayarak seri üretime başladığını duyurdu. http://epttavm.com mağazalarında satılan çocuk maskesi fiyatlarının 10 TL'den başladığı görüldü.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin ‘http://epttavm.com’ mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi.
MASKELERİN FİYATI 10 TL'DEN BAŞLIYOR
PTT AVM'nin internet sitesinde yer alan çocuk maskelerinin indirimli fiyatlarının, 10 TL ile 21.43 TL arasında değiştiği görüldü.
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