Bakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı: Fiyatlar 10 TL'den başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Olgunlaşma Enstitüleri'nin çocuklar için özel maske tasarlayarak seri üretime başladığını duyurdu. http://epttavm.com mağazalarında satılan çocuk maskesi fiyatlarının 10 TL'den başladığı görüldü.

ANKA
05 Haziran 2020 Cuma, 13:56
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin ‘http://epttavm.com’ mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi.

MASKELERİN FİYATI 10 TL'DEN BAŞLIYOR

PTT AVM'nin internet sitesinde yer alan çocuk maskelerinin indirimli fiyatlarının, 10 TL ile 21.43 TL arasında değiştiği görüldü.


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