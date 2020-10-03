Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 12:39

Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.

