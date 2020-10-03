Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" dedi.

DHA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 12:39
Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" ifadelerini kullandı.


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