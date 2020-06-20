Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Günü’nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Normalleşme sürecinde engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında alınan tedbirleri geçen hafta açıkladıklarını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 85 yaş üstü ve kronik hastalığı olan büyüklerimiz var. Huzurevlerimiz, Babalar Günü’nde de dijital ziyarete açık olacak” dedi.
Huzurevlerinde ziyaret yasağının devam ettiğini, personelin de gerekli sağlık taramaları yapıldıktan sonra kuruluşa giriş çıkış yapabildiğini anımsatan Selçuk, virüs taşıma ihtimali nedeniyle kuruluşlara hediye ve çiçek kabul edilmeyeceğini de kaydetti.
Bakan Selçuk; “Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı dijital ortamda görüntülü aramaları, onları yalnız bırakmamaları son derece önemli” diye konuştu.
Selçuk, huzurevlerinin ziyarete açılmasına ilişkin tarihin, süreç dikkate alınarak daha sonra belirleneceğini de vurguladı.
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