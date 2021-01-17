Bakan Selçuk'tan 'kartopu' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kartopu fotoğrafı paylaşarak, "Elinize pencere pervazından bir avuç kar alıp çocuğunuza uzatın, kartopu yapsın" dedi.
Bakan Selçuk, Instagram hesabından kar yağışıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kar ile dersler arasında bağlantı kuran Selçuk, velilere şöyle seslendi:
"Elinize pencere pervazından bir avuç kar alıp çocuğunuza uzatın, kartopu yapsın. Bu, el kaslarını çalıştıran bir motor becerisiyken nişan aldığı yeri tutturmaksa el göz koordinasyonudur. Maddenin hâl değişimi, erime donma konuları da öylece çocuğun avucunda durur. Her bir kar tanesinin birbirinden farklı olduğunu anlatırsanız bu, bir fizik sohbeti olur. Buzdolabı neden karlanır diye sorarsanız bu, bir sınav sorusu olur. Kar yağarken etraf neden sessizleşir? İşte bundan, harika bir araştırma konusu olur. Anadolu'nun asırlık kar kuyularından bahsederseniz bu, bize geri dönüşümü anlatmak için iyi bir çıkış noktası olur. Kartopuna bakarken aklıma bu kadarı geldi, konuştukça açılır, açıldıkça derinleşir, derinleştikçe yerini ve demini bulur sohbet. Başlangıcı benden, devamı sizden olsun. İyi pazarlar diliyorum ve kartopumu sizin pencereye doğru atıyorum."
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