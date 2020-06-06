Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

06 Haziran 2020 Cumartesi, 15:55

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kahramanmaraş'taki meslektaşları ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşmede öğretmenler, salgın sürecinde her bir öğrenciye ulaşmak için ürettikleri çözümleri Bakan Selçuk ile paylaştı.

UZAKTAN EĞİTİM, SİSTEME DAHİL OLACAK

Bakan Selçuk, salgın sürecinde fayda gördükleri uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte de bazı konularda devam etmesini isteyen öğretmenlere, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz" yanıtını verdi.



