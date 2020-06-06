Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kahramanmaraş'taki meslektaşları ile video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşmede öğretmenler, salgın sürecinde her bir öğrenciye ulaşmak için ürettikleri çözümleri Bakan Selçuk ile paylaştı.
UZAKTAN EĞİTİM, SİSTEME DAHİL OLACAK
Bakan Selçuk, salgın sürecinde fayda gördükleri uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte de bazı konularda devam etmesini isteyen öğretmenlere, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz" yanıtını verdi.
Video Haberler
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!
- İşini geri isteyen mimar yerde sürüklendi
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada