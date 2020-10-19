Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve 81 ilden gelen muhtar heyeti ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Soylu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Bakan Soylu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; bu topraklar üzerinde 200 yıla yaklaşan mazisiyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık kurumunun bugünkü temsilcileri olarak Muhtarlar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Zatınızla özdeşleşmiş bulunan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla hareket eden muhtarlarımız, değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, aslında 21'inci yüzyılın yükselen hizmet değeri olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün, 50 bin 285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline dönüşen muhtarlarımızı hatırlamak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmalara motivasyon sağlaması için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla '19 Ekim' tarihi 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiş, bunun yanı sıra bu teşkilatı geliştirmek için de pek çok adım atılmıştır. Muhtarlarımızı hiç şüphesiz ki en iyi tanıyanlar sizlersiniz. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda sizinle birlikte aynı siperde, aynı cephede çarpışmış, şehit ve gazi olmuşlardır. Onların torunları da 15 Temmuz gecesi aynı kararlılığı ve iradeyi göstermişler, şehit ve gazi olarak vatan aşığı karakterlerini teyit etmişlerdir. Bu vesileyle, silah arkadaşlarınız ve demokrasimizin en kadim temsilcilerinden olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, Zat-ı Âlilerinizle birlikte, ebediyete intikal eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rahmet ve şükranla anıyorum."
Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kıbrıs yeni liderini seçti
- 'Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz'
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kıbrıs yeni liderini seçti
- 'Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz'
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?