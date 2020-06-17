Bakan Soylu’nun İstanbul zaferi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atanarak pasifize edildi. Yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul’da bastırılmasında rol oynayan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakın olan Çalışkan’ın İçişleri Bakanı Soylu ile “kavgalı” olduğu biliniyordu. Çalışkan’ın görevden alınması, Süleyman Soylu’nun Albayrak’a karşı “zaferi” olarak yorumlandı.

Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle, dün 5 ilin Emniyet müdürü değişti. Buna göre, 2 Eylül 2015’ten bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapan Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı, yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi.

Uzun süreden beri Çalışkan ile İçişleri Bakanı Soylu’nun arasının “açık olduğu” belirtiliyordu. Ekim 2017’de Süleyman Soylu’nun oğlunun içinde bulunduğu otomobil, İstanbul’da yunus ekipleri tarafından durdurularak aranmıştı. İddiaya göre, Soylu’nun aradığı Çalışkan telefonlara çıkmadı. İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ölümüyle ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturmada da Süleyman Soylu’nun adı geçmişti. Bu durum, Pelikancıların, Soylu’ya yönelik hamlesi olarak değerlendirilmişti. Soylu, bu nedenlerle Çalışkan’ı geçmişte görevden almak istemiş, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna edememişti. Çalışkan, Beraat Albayrak’a yakın bir isim olarak görülürken, yerine gelen Zafer Aktaş’ınsa Soylu’ya yakın olduğu belirtiliyor.

Emniyette “Milliyetçi” grup içinde yer aldığı bilinen Zafer Aktaş, 1999’da dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak tarafından Emniyet teşkilatı içindeki “Cemaat yapılanmasını (FETÖ)” ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışma içinde yer aldı. Emniyet Başmüfettişi olan Zafer Aktaş, Ersal Dalman ile birlikte, arasında Ramazan Akyürek’in bulunduğu 132 kişilik “cemaatçi polisler” listesini hazırladı. Zafer Aktaş, bu rapordan sonra “telekulak” davasında yargılandı. Öte yandan kararname ile Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğü’ne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Bakan Soylu, geçen haftaki valiler kararnamesiyle de bakanlıktaki 9 bürokratını vali yaptırmıştı. Soylu, jandarma ve polisteki kritik kadroları da elinde bulunduruyor.

DEVŞİRME TEPKİSİ

İstanbul’da Bakan Berat Albayrak’a yakın olan ve Pelikancılar tarafından Adalet Bakanı yapılmak istendiği ileri sürülen avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal medyada isim vermeden Soylu’yu kastederek atamayı eleştirdi. Bir dönem Erdoğan’ın avukatlığını da yapan İnal, sosyal medyada “Bugün bir avukat arkadaş dedi ki, “Devşirmeler güçlü zamanda gelir, serdengeçti olur, öz evlatlar arka plana atılır ama sıkıntılı zamanlarda ilk ihanet devşirmelerden gelir’ doğru söz...” ifadelerini yazdı.