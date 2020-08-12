Bakan Süleyman Soylu: Yıldırım 5 operasyonu başladı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"na katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı." dedi.

Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personelin görev aldığını belirten Soylu, operasyonla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca “YILDIRIM-5 AMANOSLAR” Operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.448) personel [(97) operasyonel tim] görev almaktadır.

"15 TERÖRİST ETKİSİZ, 30 MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ"

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yıldırım operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

CEMİL BAYIK İDDİASINA YANIT: TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, dün akşam sosyal medyada gündeme gelen "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiasına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler" dedi.

"YUNANİSTAN CİNAYETLERİNE, KABAHATLERİNE BİZİ ORTAK ETMEK İSTİYOR"

Dün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botundan açılan ateş sonucu teknedeki 2 Türk ile 1 Suriyeli yaralanmasıyla ilgili de konuşan Soylu:

Sahil Güvenlik Komutanlığımıza gelen bir ihbar çerçevesinde Amerikan bayraklı bir tekneye zannediyorum 2,5 mil civarında Yunan karasularına girerek bizim sahil güvenliğimiz müdahale etti. İki tane yaralamanın olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Gece vaktiydi, acil müdahale gerekiyordu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Göçmen botlarını da acımasız şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir süreci başlatmış oluyor. Benim şaşkınlığım insan hakları, göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunun üzerini örtmek için de uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Yaptıkları insanlık dışı eylemleri örtmek için ortaya koydukları teşkilat. Bizim de ortak iş yapmamızı da istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katletmelerine bizi de ortak etmek istiyorlar.

"AVRUPA'YA, YUNANİSTAN'I UYARMAYA VE HAD BİLDİRMEYE DAVET EDİYORUM"

Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle Avrupa'ya, Yunanistan'a yaptıkları konusunda hem uyarmaya, hem had bildirmeye davet ediyorum.Elbetteki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz devam etmektedir. Ama bunun kendine ait şartları vardır. Bu şartları da hep beraber yürütmeye çalışıyoruz.":



























