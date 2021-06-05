Bakan Varank, Erdoğan'ı eleştiren yurttaşı hedef aldı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cuma günü, Zonguldak'ta açılışını yaptığı MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'ndaki konuşmasını Twitter hesabından paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "F-35 üretme hayaliyle çıkılan, plastik maske üretimiyle son bulan bir yolculuk" yorumunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erdoğan'ı eleştiren yurttaşı ülkeden nefret etmekle suçladı. Varank, "Muhalif olacağım diye ülkenizden bu kadar nefret etmeyin" sözleriyle karşılık verdi.

Varank'ın yanıtı şöyle:

"Bu arkadaş hayatta neyi başarmış bilemiyorum.Fakat, burun kıvırdığı açılışı yapılan MFA Kocayusuf maske fabrikası, 250 kişiye istihdam sağlayan, 19 milyon avro ihracat yapan, arge faaliyetlerinin de yapıldığı öncü bir tesis. Muhalif olacağım diye ülkenizden bu kadar nefret etmeyin."