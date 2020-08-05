Bakan Varank: O gemi 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'ta patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce Beyrut'a İstanbul Boğazı üzerinden götürüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:15
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, 

"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" açıklamasında bulundu. 


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