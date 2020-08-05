Bakan Varank: O gemi 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'ta patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce Beyrut'a İstanbul Boğazı üzerinden götürüldüğünü açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" açıklamasında bulundu.
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