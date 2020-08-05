Bakan Varank: O gemi 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada,

"Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" açıklamasında bulundu.