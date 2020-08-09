Bakan Varank'tan 'Hızlı Tanı Kit'i açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen Hızlı Tanı Kit'inin piyasadaki mevcut kitlerden daha hızlı sonuç verdiğini söyledi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulununan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attık. Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor" dedi.
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