Bakan Ziya Selçuk: Şehirlerin aldıkları mesafeye göre değişkenlik olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda bu hafta itibariyle başlayan yüz yüze eğitimin seyrine ilişkin ''Şehirlerin aldıkları mesafeye göre okulların durumunda da değişkenlik olacak'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 10:14
Bakan Ziya Selçuk: Şehirlerin aldıkları mesafeye göre değişkenlik olacak
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "kontrollü normalleşme" adımları kapsamında okullarda bu hafta itibariyle başlayan yüz yüze eğitimin seyrine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un sözlerinden özetler şöyle:

"-Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimizin öğrencilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Haritada maviye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını bekliyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

-Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir mutlulukla göstermek mümkün olabilir ama yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor."

-Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı ile şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu bir yarış aslında. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor"


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler