Bakan Ziya Selçuk: Şehirlerin aldıkları mesafeye göre değişkenlik olacak

05 Mart 2021 Cuma, 10:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "kontrollü normalleşme" adımları kapsamında okullarda bu hafta itibariyle başlayan yüz yüze eğitimin seyrine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un sözlerinden özetler şöyle:

"-Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimizin öğrencilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Haritada maviye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını bekliyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

-Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir mutlulukla göstermek mümkün olabilir ama yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor."

-Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı ile şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu bir yarış aslında. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor"