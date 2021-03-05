Yüz yüze eğitim var, aşı yok: "Köy öğretmenlerinin bir bölümü ilk doz aşısını oldu"

05 Mart 2021 Cuma, 02:00

Okullarda yüz yüze eğitim yapılıyor, sınavlar da 8 Mart’ta başlayacak ama öğretmenlerin aşılanma programı çok ağır sürüyor. Yaygın eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenler, henüz aşı kapsamına bile alınmadıklarını belirtiyor.

YALNIZCA KADROLULAR TAKVİMDE

RİZE: Eğitim Sen Rize Şube Başkanı Ercan Özay, aşılama programının sadece köy okullarında çalışan öğretmenler için devam ettiğini belirterek Rize’deki durumu şöyle anlattı:

“Onlar da tamamlanmış değil. Bu hafta yüz yüze eğitime başlanan okullarda çalışan eğitim emekçileri henüz aşılama takviminde yok. Öğretmen aşılaması sadece kadrolu öğretmenler için düşünüldü. Birlikte çalıştığımız vekil ve ücretli öğretmenler aşılama takviminde olmayacak. Halk eğitim merkezlerinde çoğunlukla vekil veya ücretli öğreticiler istihdam edildiğinden aşılama kapsamında olmayacaklar.’’

TRABZON: Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur’un verdiği bilgiye göre bu ilde de halk eğitim merkezleri ve diğer yaygın eğitim kurumları öğretmenleri aşılama programı içinde değil. Örgün eğitim kurumlarında ise köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanması devam ediyor.

SADECE KÖY OKULLARI

ORDU: Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, sadece 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan köy okullarında çalışan öğretmenlere 1. doz aşıların yapıldığını belirterek şunları anlattı:

“Yüz yüze eğitim vermeye başlayan öğretmenlere, halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlere, okulöncesi öğretmenlerine aşı yapılmadı. Ne zaman yapılacağı ile ilgili de bir planlamanın olmadığını gördük. Vaka sayısının yüksek olmasından dolayı öğretmenler ve öğrenciler kaygılı. Ordu’da öğrencilerin yüzde 30’undan çoğu taşımalı eğitim kapsamında. Geçen hafta bir köy okuluna servisle giden öğretmenlerden biri pozitif çıktı. Bizler acil olarak tüm öğretmenlerin aşılanmasını istiyoruz.”

RANDEVU BİLE YOK

BOLU: Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, yüz yüze eğitime 1 Şubat’tan itibaren 8. ve 12. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları adı altında başlandığnı hatırlatarak ildeki durumla ilgili şunları söyledi: “Bağımsız anaokulları açıktı. 15 Şubat itibarıyla 6 köy okulumuz da açıldı. Bu süre içerisinde hiçbir eğitim emekçisi aşı olmadı ve aşı randevusu öncelikli olmadığımız uyarısıyla oluşturulamadı.

Şubat ayının son haftası halk eğitim merkezlerinde de yüz yüze eğitime başlandı. Anaokullarının tamamı tam gün, ilkokul 1., 2., 3., 4. ve ortaokul 8. ve 12. sınıflarımızda haftada 2 gün seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitime başlandı. 8 Mart’tan itibaren de yüz yüze sınavların yapılması planlanıyor. Aşı konusunda köy okullarımızda çalışan eğitim emekçilerinin 1. doz aşıları henüz tamamlanmadı. Merkezde çalışan eğitim emekçilerinin aşı randevusu oluşturması söz konusu değil.”

SAMSUN: Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu’nun verdiği bilgilere göre burada da merkez ve ilçelerdeki okullarda henüz aşı randevusu bile başlamadı. Sadece köy okullarında görevli bazı öğretmenler aşı oldu, bazıları da randevularını aldı.

YÜZDE 10 BİLE DEĞİL



Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okullarda sadece öğretmenlerin değil, tüm çalışanların aşılanması gerektiğine dikkat çekerek “Türkiye’nin farklı illerinden bu kez de ücretli öğretmen ve halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlerin hiç aşı listesine alınmadığı ortaya çıktı. 3 Mart 2021 itibarı ile aşı olan eğitim çalışanı sayısı, toplam çalışanın yüzde 10’u bile değildir. Üstelik 100 bini geçen ücretli ve halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenler henüz listeye bile alınmamıştır” dedi.