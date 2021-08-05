Bakanlardan devam eden orman yangınlarına ilişkin yeni açıklamalar

05 Ağustos 2021 Perşembe, 20:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’taki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Orman yangınları için devam eden yardım görüşmeleri hakkında konuşan Çavuşoğlu, ABD'den yardım teklifi geldiğini ve teklifin şuan değerlendirildiğini söyledi. Süleyman Soylu ise yangın bölgesinde sosyal medya paylaşımları hakkında konuştu. Soylu şu ana kadar 3246 zararlı içerik tespit ettiklerini, bunlardan 172'sine işlem yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Bugün beş ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı.

Bazı cephelerde kontrol altına çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız.

Her noktada ekiplerimiz itfaiyelerimizden tutun orman çalışmalarına, emniyetimizin TOMA'sına kadar hepsi anında müdahale ediyor.

Bugün havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. 6511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Her noktada ekiplerimiz itfaiyelerimizden tutun orman çalışmalarına, emniyetimizin TOMA'sına kadar hepsi anında müdahale ediyor.

YANGINDA SON DURUM

Sadece hava unsurlarımız bugün 1650 sorti yaptılar. Yangından 7 kişi Antalya'da hayatını kaybetti. 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 750'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor, herhangi bir hayati tehlikesi yok.

Tüm kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bireysel olarak gelen vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum.

Birçok gönüllü de çalışanlara su, yiyecek getiriyor, çalışanlarımızı yalnız bırakmıyor.

"YARIN İNŞALLAH KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

Yarın için rüzgar hızını kısacak, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz.

Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşlarımız, belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız çalışıyor, vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şu ana kadar tespitlerimize 1352 bina ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina. Ayrı, bağlantılı bölümleri saydığımız zaman bu 2164 ünite demektir. Bununla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Dün KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la Kalemdar'a gittik, oradaki binaların hepsi yıkılmış, konteynerler geldi. 119 yaşam konteynerleri faal hale geldi. AFAD yoğun şekilde çalışıyor.

YAPILAN ÖDEME MİKTARINI AÇIKLADI

Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştıracağız, bedelini devlet olarak üstleneceğiz.Vatandaşımıza maddi yardımlarımız da devam ediyor. Şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı.

Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığı ile vatandaşlarımıza maddi yardımlarımızı inşallah hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda sıkıntımız yok.

Devletimizin ilgili kurumları maddi yardımları aktardılar. Uçak ve helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın yola çıkacağını söylemiştik. 50 itfaiye aracı ve 150 personel şu anda yolda. NATO'nun karadan yardımıyla ilgili bazı misyonları var. Şu anda müttefik ülkelerden de yoğun yangınlar var.

Azerbaycan'dan bir uçak Dalaman'a geldi. Polonya helikopter göndermeyi teklif etti. Biz de 'tabii ki buyrun' dedik. ABD'den bir teklif geldi, arkadaşlarımız detaylarını çalışıyor. İsrail'den bir şirketin kiraladığı 2 tanker uçağı yarın geliyor. Kardeş Kuveyt'in ekip ve malzeme teklifi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye’mizin ciğerleri olan Ege ve Akdeniz’de etkili olan yangınlara karşı devletimizin tüm imkanlarıyla süren mücadelenin 9.

Günündeyiz. Söndürme çalışmalarında çaba sarf eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Canını hiçe sayarak durmaksızın emek veren arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz. İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. İhtiyaçların karşılanması için çalışmalarımız sürdürüyoruz. İlk andan itibaren olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk günden olduğu gibi her şartta halkımızın yanında olduk.

Bu afetin inşallah üzerinden gelip izlerini ortadan kaldıracağız.

Bölgede yanmakta olan yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz böğleler var. Onları da en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın ihtiyaçların karşılayacağız.

Bizler de bölgedeyiz vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Zor şartlar var ama devletin eli her zaman onların yanında. Daha önceki afetler yaşanan tecrübelerde olduğu gibi bu işleri bitireceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı.

Dünya'da orman varlığını arttıran 4. ülkeyiz.

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Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: