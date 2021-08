‘Hava desteği yetersiz’: Akçakaya’dan gelen yangın Fesleğen’i tehdit ediyor

05 Ağustos 2021 Perşembe, 20:49

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen Köyü'nde yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Köydeki çalışmaların Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’ni korumak için yapıldığını belirten Avukat Ece Tokat, çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı Fesleğen Köyü'ndeki son durumu Cumhuriyet’e anlattı.

Fesleğen köyündeki yangının büyük oranda söndürüldüğünü ve soğutma işlemi yapıldığını ifade eden Toker şunları aktardı:

“Fakat Akçakaya tarafından yani bu köyün sol arka tarafından gelen çok ciddi bir yangın tehlikesi var. Şu anda zaten Akçakaya tamamen zorunlu boşaltılmaya tabi tutuldu. Her ne kadar gitmek istemeyen sivil yurttaşlar olsa da köy şu an dumanaltıda… Vadide olan köyün 3 tarafı da yangınla sarılı. O yüzden şu an Akçakaya’dan gelen ve karşıdan gördüğümüz alevleri kontrol altına almak için, bir çalışma var bu köyde.”

“Fesleğen’de maalesef hava desteği göremediğini” vurgulayan Toker, “Sadece 2 gün önce burada çok fazla vardı, bugün de Akçakaya’da gördüm ama Fesleğen’de bugün yoktu” dedi.

Tokat ifadelerini, “Gönüllü ekipler o bölgeye gidiyor, bir de itfaiyeciler çok fazla. Yani belediyelerin itfaiye ekiplerini asla gözardı edemeyiz özellikle İstanbul ve İzmir müthiş çalışıyor bizim için. Onun dışında halktan destek; işte bizim gibi gönüllü kuruluşlar ya da gönüllü kişiler-bağımsız olsa dahi, ben bağımsızım- o şekilde çalışmalar devam ediyor. Ama hava ekibi çok geç geldi. Şu an geçen ekipler Akçakaya’nın köyüne gidiyor, çünkü köyün içine girdi yangın” şeklinde sürdürdü.

Köyün tahliye kararının 2 gün önce çıktığını aktaran Tokat, “Çünkü köyün üst ve sağ üstünden de tehlike vardı. Şu an, o tehlike bitti. Sadece Akçakaya tarafından gelen, bu köyün sol arka köyündeki yangın bizim için tehlikeli. Öbür taraflar varken de genellikle hava takviyesi çok azdı. Bir gün önce bir tek çok fazla oldu. Buradaki köyün göletinden su alıp yaptılar. Onun dışında neredeyse hava takviyesi çok az oldu burada” dedi.

Köydeki çalışmanın diğer termik santrali korumak için sürdüğünü belirten Tokat, “Geçtiğimiz gün alevler termik santrale ulaştığında dehşet bir hava operasyonu yapıldı. Eğer o hava operasyonu Çökertme’ye gelmeden yapılsaydı; buralar hiçbir şekilde yanmayacaktı. Behiceler’de iş bitecekti. Eğer dünkü termik santrale gelen ekipler, Behiceler’deyken gelseydi; biz ilk günde bitirecektik bu işi. Ne o Gökbel, Çökertme hiçbiri yanmayacaktı.”