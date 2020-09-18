Bakanlığın açtığı ihaleyi alan firma, malzemeleri Kayak Federasyonu deposundan karşılamış

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Türkiye Kayak Federasyonu yönetimi 2019’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe vererek federasyona ait çok sayıda malzemenin depolarında bulunamadığını, bazı spor kulüplerinin 2017 yılında kayak malzemesini ihale ile ER-TA SOYAK adlı bir firmadan aldıklarını ancak söz konusu malzemenin federasyondan karşılandığını iddia ederek federasyonun eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca hukuk mahkemesinde dava açtı. Süreç devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor ise vurgunu gözler önüne serdi. Raporda, Türkiye Kayak Federasyonu’nun eski yöneticilerinin federasyonu 4 milyon lira zarara uğrattıkları kaydedildi.

Türkiye Kayak Federasyonu’nun Eylül 2018’de yapılan genel kurulu ile yönetimi değişti. Dava dosyasında yer alan bilgiye göre yeni yönetim geçmiş dönemlerde federasyon kayıtlarının usule uygun tutulmadığını belirterek söz konusu kayıtların incelenmesi, envanterlerin çıkarılması için çalışmalara başladı. İddiaya göre yapılan inceleme sonucu federasyonun Sancaktepe’deki deposunda bulunması gereken kayak malzemeleri ve ekipmanlar depoda bulunamadı. İncelemeler devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2016’da bir malzeme alım ihalesi açtığı ve ER-TA SOYAK firmasının bu ihaleyi aldığı görüldü. Ancak ihaleyi alan ER-TASOYAK’ın bakanlığa teslim ettiği kayak malzemelerinin Kayak Federasyonu’nun deposundan karşılandığı tespit edildi. Kayak Federasyonu’nun zarara uğratıldığını belirten yönetim federasyonun eski yönetim kurulu üyesi ve başkanvekili Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, eski genel sekreter Prof. Dr. Necip Fazıl Kishali, satın alma sorumlusu Ahmet Cemalettin Gülenay ve ihaleyi alan firma hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca yeni yönetim şüphelilerin, federasyonun zararını karşılamaları için Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde tüm usulsüzlükler sıralanırken şüphelilerin mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulması talep edildi. Ayrıca Necip Fazıl Kishali, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak şu an görev yaparken, Fatih Kıyıcı’nın ise aynı üniversitede Antrenörlük eğitimi bölüm başkanı olduğu öğrenildi.

‘KONUMLARINI KULLANDILAR’

Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişleri ise yeni yönetimin iddialarını hazırladıkları raporda doğruladı. Söz konusu raporda, tüm iddiaların dışında Milli Takım’a verilmesi gereken kayak malzemelerinin Türkiye Kayak Federasyonu’na teslim edilmiş gibi işlem yapıldığı ancak bu malzemelerin teslim edilmediği de aktarıldı. Söz konusu raporda şüpheli isimlerin federasyon içerisinde konumlarını araç olarak kullandıkları ve Türkiye Kayak Federasyonu’nu yaklaşık 4 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.