Bakanlığın cebinden 32 milyar çıktı

21 Mart 2021 Pazar, 11:31

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre şehir hastanelerini işleten şirketlere 2018 yılında 2,2 milyar lira, 2019 yılında 5 milyar lira, 2020 yılında 8,7 milyar lira ödedi. Bu yıl ise 16,4 milyar lira ödenmesi planlanıyor. Şirketlere 4 yılda toplamda 32,3 milyar lira ödenmiş olacak.

İzmir Tabip Odası üyesi Ergün Demir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pandemi döneminde şehir hastanelerinin reklamını yaptığını belirterek, “Salgın ile mücadele hastanede verilmez. Önemli olan koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak hizmetlerdir. Salgının başlangıcından beri herkes hastanelerden bahsediyor, oysa ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekibinde saha saha, sokak sokak dolaşan bu arkadaşlardan kimse bahsetmemektedir” dedi.

ŞEHİR HASTANELERİNİN REKLAMI YAPILIYOR

“Neden özellikle pandemi döneminde şehir hastanelerinin reklamı yapılmaktadır” diye soran Demir, bu hastaneleri işleten firmalara ödenen paranın açıklanmaması için reklamlarının yapıldığını kaydederek, Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılında ödediği 8,7 milyar ile 1000 yataklı 8 tane şehir hastanesi yapabileceğine dikkat çekti.

Demir bu hesaplamasına örnek de vererek, “2020 yılında genel bütçeden 21/b usulüyle ihale edilen 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'ne gelen en düşük teklif 1 milyar 69 milyon TL iken 1000 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'ne gelen en düşük teklif ise 1 milyar 21 milyon TL’dir” dedi.

"ÜSTÜ SÜREKLİ KAPATILIYOR"

Türkiye’deki şehir hastanelerinin finansman modeli olan kamu- özel ortaklığının İngiltere’den alındığını hatırlatan Demir, Erdoğan’ın pandeminin başından bu yana İngiltere’deki vaka ve ölüm sayıları ile oradaki olumsuzlukları kötü örnek olarak gösterdiğini ifade ederek, “Ama kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastenelerinin İngiltere’den ithal edildiğini açıklamamaktadır” diye vurguladı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Güray Kılıç, Erdoğan'ın şehir hastanelerinin önemini süreki vurguladığını hatırlatarak, "Bu hastaneler şehirin dışında, abartılı büyüklüklerle inşa edildi. Salgındaki rolleri oldukça tartışmalıdır. Bu denli öne çıkarılmalarını gerekçesi her yıl ödenmesi beklenen kira ve hizmet bedellerinin tartışılmasının istenmemesidir. Bunun üstü sürekli kapatılmaktadır" diye konuştu.

Kılıç, salgınla mücadelenin birinci basamak sağlık hizmetleri ve aşılama ile gerçekleşebileceğini kaydederek, "Şehir hastanelere ödenen bedel, birinci basamağa ayrılan miktarı azaltmakta" diye ekledi.