Bakanlığın İBB'yi devre dışı bırakma planı ortaya çıktı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 14:43

Ulaştırma Bakanlığı’nın yapımı devam eden 37,5 kilometre uzunluğundaki 9 istasyonlu Gayrettepe Havalimanı ile 31,5 kilometre uzunluğundaki 7 istasyonlu Halkalı- Havalimanı metro hatlarını işletmek için kuracağı şirketinin adının URAY olacağı iddia ediliyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Şirketin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulacağı belirtiliyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni metro logosu olarak duyurduğu ve tepkilere neden olan 'U' simgesinin de aslında kurulacak olan URAY Şirketi’nin simgesi olduğu öne sürülüyor.

İSTİFA EDENLER ŞİRKETİN KURULMASINI BEKLİYOR

Ulaştırma Bakanlığı, yüksek maaş teklifleri ile İBB iştiraki olan Metro İstanbul A.Ş.’den birçok transfer yaptığı da belirtiliyor. Metro İstanbul A.Ş.’den Ulaştırma Bakanlığı’nın şirketinde çalışmak için istifa edenler de yeni şirketin kurulmasını bekliyor. Hatta istifa eden personelin bir kısmına Ulaştırma Bakanlığı’nın metro inşaatlarını kontrol eden kontrollük şirketi üzerinden geçici olarak maaş ödendiği de iddia ediliyor.

Bakanlığın metro hatlarında İstanbul Kart’tan farklı bir bilet ve ödeme sistemi kullanılması için de özel bir çalışma yaptırdığı ifade ediliyor. Çalışmaların sürdüğü belirtilirken söz konusu kart sisteminin ülke genelinde de kullanılabileceği konuşuluyor.

İBB DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Ulaştırma Bakanlığı’nın metronun simgesinin değiştirmesini bir ayrıştırma olarak değerlendiren İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir geçtiğimiz günlerde BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bizim Metro A.Ş.’deki elemanlarımızın bir bölümünü de yüksek maaş vererek transfer ettiler. Şirketin kuruluşu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının beklendiğini biliyoruz” demişti.

İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ise “Ulaştırma Bakanlığı’nca yapımı devam eden ve İstanbul Yeni Havalimanı’na giden diğer iki metro hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletileceği ve bunun için bir şirket kurulacağı söyleniyor. Bu sebeple son iki yılda Metro İstanbul A.Ş.’den birçok teknik kadro bu şirkete geçmek için istifa etti. Söz konusu bu iki hattın test ve devreye alma süreçleri ve işletilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB’ye herhangi bir talep gelmedi” ifadelerini kullanmıştı.

2022’DE AÇILACAK

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesinde geçen hafta inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kasım ayında metro hattında test sürüşlerinin başlayacağını ve 2022 yılının ilk çeyreğinde metro hattının faaliyete geçmesinin planlandığını açıklamıştı. Şirketin de test sürüşleri başlamadan önce kurulması bekleniyor. Bakan Karaismailoğlu, geçen temmuz ayında da Halkalı- Havalimanı metro hattının yüzde 60’ının tamamlandığını belirterek, hattın 2022 sonunda açılacağını duyurmuştu.