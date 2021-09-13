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OY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Yine yapılan araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.
Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:
MİLLET İTTİFAKI SONUÇLARI
CHP seçmeni:
Memnunum: Yüzde 84.5
Memnun Değilim: Yüzde 11.1
Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4.4
İYİ Parti seçmeni:
Memnunum: Yüzde 74.5
Memnun Değilim: Yüzde 19.9
Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5.6
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