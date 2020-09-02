Bakanlığın taslak projesine tepki: Burdur Gölü, atık su havuzu olmasın

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Burdur Gölü’nün kurtulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan taslak projeye, “Burdur Gölü’nü bir atık su havuzuna dönüştürecek” diye tepki gösterildi.

Projede, göle su kaynağı olabilecek yeraltı ve yerüstü bir besleyici olmadığı, Isparta’nın ve Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinin kanalizasyon atıklarının arıtılıp göle aktarılması gibi önerilere yer verildi. Burdur ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi bölgelerinin atıklarının da arıtıldıktan sonra gölü beslemesi için kullanılıp kullanılamayacağının da incelenebileceği vurgulandı. Taslakta ayrıca Burdur Gölü’nün üzerinin güneş enerjisi panelleri ile örtülerek buharlaşmanın önüne geçilmesi konularında yapılan çalışmalar ve hazırlanan projelere dair bilgiler yer alıyor.

“Burdur Gölü’nü kanalizasyon atıkları mı kurtaracak” diyerek proje hakkında kaygılarını dile getiren Burdurlular, konunun bilimsel olarak ele alınıp halka anlatılmasını istediler.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Gölün atık su havuzuna dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Asıl yapılması gereken taze su kaynakları ile beslenmesidir” dedi.