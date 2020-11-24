Bakanlık, 300 bin konut mağduruyla toplantı yaptı ve sürece el koydu

24 Kasım 2020 Salı, 06:00

Türkiye’de sayıları 300 bini bulan konut mağdurlarının sesini ise duyan yok.

Konut mağdurlarının 100 bini İstanbul’da bunların 60 bini Fikirtepe’de. Fikirtepe’nin devlet projesi denilip dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından da temeli atılmıştı. Bölgede 60 bin kişi yıllardır kira yardımı da almadan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dün ise Çere ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’deki müteahhit ve hak sahibi yurttaşlarla toplantı yaptı ve sürece Bakanlığın el koyduğunu söyledi. Fikirtepe’de toplam proje sayısı 61, bitirilip yaşamın başladığı proje ise sadece 18. Yaşamın başladığı projelerin yarısının iskanı yok.

5 MİLYAR TL YATIRIM

Kurum, Fikirtepe hakkında, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize erip. Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. Bugün itibarıyla 40 yapı adasında işe başlayan firmalardan teminat alacağız ve kendilerine bir ay süre vereceğiz. Bu bir ay süre içinde projelere başlamazlarsa bakanlık olarak biz devam edeceğiz. 10 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. Projelendirme ofisimiz orada 7 gün hizmet verecek. Kira yardımlarını da da bakanlığımız yapacak” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA NİYE PAYLAŞTIN?

Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eski yapımcısı Pana Yapım’ın sahibi Raci Şaşmaz’a ait olan Pana Yapı-Selimoğlu Yapı İnşaat, İstanbul Fikirtepe’de başladığı kentsel dönüşüm projelerini bitirmediği gibi şimdi de evlerini isteyenler hakkında davalar açıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında evini Raci Şaşmaz’ın da ortağı olduğu Selimoğlu İnşaat’a veren Engin Akgüzel, hem evinden oldu hem de mahkeme kapılarından ayrılmıyor. Raci Şaşmaz evlerini almak için dava açan herkese neredeyse tüm hak sahiplerine bunlar örgüt diyerek karşı suç duyurusunda bulunuyor. Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel, evlerini almak için sosyal medyada paylaşımlar yaptıklarını ya da çıkan haberleri retweet ettiklerini bunlarla ilgili Şaşmaz’ın sadece bu yıl içinde 4 kere farklı savcılıklara suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bugüne kadar savcılıklara yapılan suç duyurularında kovuşturmaya ya da ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktığını vurgulayan Akgüzel, “Tarafıma bugüne kadar istnat edilen suçlamaların bir kısmı şöyle; örgüt üyeliği, hakaret, taciz, şantaj, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, usulsüz satışlara aracılık etmek, sosyal medya provakasyonlarında yer almak, sosyal medya sorumlusu olmak” diye konuştu.

Akgüzel, Fikirtepe bölgesinde toplamda 60 bin mağdur olduğunu vurgulayarak, “Şu anda ortada olmayan ev için birikmiş 14 bin TL emlak vergisi borcum var. Bunu müteahhidin ödemesi gerekiyordu. Ama yıllardır müteahhitten tek kuruş para bile almadık. Şu anda bölgede inşaatlar tamamen durdu. Firmalar yıllardır kira yardımı da yapmıyor” dedi.

DAVA AÇMAYA PARALARI YOK

İstanbul’da konut mağdurlarının en yüksek olduğu ikinci bölge Esenyurt. Burada 30 bini aşkın kişi evlerini alamadı. Bu bölgedekilerin çoğu maketten ev alarak dolandırılanlardan. Sorunun çözülmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bile gidilmiş. Ama şu ana kadar herhangi bir ilerleme yok. Hatta geçen yıl haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sorunu çözeceğine söz verdi, bu konuda da tek bir adım atılmadı.

Türkiye Konutla Dolandırılanlar Komite Sözcüsü Özlem Hanelçi, sorunlarının çözülmesi için bu yılın başında mecliste bir alt komisyon kurulduğunu ancak bir çözüm çıkmadığını vurguladı. Hanelçi, Esenyurt bölgesinde ev alanların çoğunun dar gelirli olduğunu haklarını aramak için dava açacak parayı bile denkleştiremediğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE MAĞDUR VAR

Hanelçi, şu anda Esenyurt Bölgesi'nde Yeşil GYO'nun yaptığı Innovia 4'te 5 bin mağdur, Bulut İnşaat'ta 7 bin, Garanti Koza'da 7 bin, TMSF bünyesindeki Dumankaya'da 8 bin 300, Osmanlı İnşaat'ta 1700, Emsa İnşaat'ta 1200 kişinin yıllardır evlerini alamadığını dile getirdi. Özlem Hanelçi, konut mağduriyetinin İstanbul ile sınırlı olmadığını kaydederek, Suryapı'nın Antalya'da, Bera İnşaat'ın Kahramanmaraş'ta, Uğur İnşaat'ın Gaziantep’te, Hol Tur İnşaat'ın Trabzon'da, Ursan Yapı'nın Ankara'da binlerce kişiyi mağdur ettiğini ve evlerini teslim etmediğini sözlerine ekledi.

6.5 YIL ÖNCE ÇIKAN KANUNU UYGULAYIN

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, evlerine kavuşmak için 20 yıldır mücadele edenlerin olduğunu kaydederek, mağdurların yaşanmaması için 6.5 yıl önce çıkarılan kanunun uygulanmadığını vurguladı. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- 2014’ten önce yürürlükte olan 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun makette konut satışı yapacak olanların Ticaret Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini ve bakanlığın ön göreceği teminatı vermelerini hüküm altına almıştı. Buna rağmen gerekli izinler almadan bakanığın öngördüğü teminatları ödemeyen firmalar lansmanlarla tanıtımlarda ünlü sanatçıları, siyasetçileri belediye başkanlarını kullanarak tüketicileri cezbetmişler. Bunun neticesinde paralar toplanmış ama ortada konut falan yok. 20 yıldır evini almak için uğraşan var.

- Yargıtay’ın içtihat haline gelmiş kararlarına göre arsa sahibi kat karşılığı anlaşma yaptığı müteahhitten alacağı daire sayısı, kendi ihtiyacının üzerindeyse Yargıtay onu tüketici değil, tüccar olarak değerlendiriyor.

- Oysa Esenyurt’ta ve pek çok yerde arsa sahipleri ticari amaç gütmüşlerdir. Bu durumda arsa sahibiyle müteahhit iş ortağı pozisyonundadır. Arsa sahibinin bir projede başkasına satılan daireye el koyması tamamen mülkiyet hakkına aykırıdır.

- Müteahhit battım ayağına yatıyor. İnşaatta arsa sahibi görünen el koyuyor. Kanuna göre, el koyacaksa müteahhidin sattığı tüketiciler el koyar. Ne var ki müteahhit kanunlara aykırı satış yapmış. Tüketicinin de elinde sadece müteahhidin antetli kağıdı var. Tapuya işlenmemiş.

- Tüketici sözleşmelerinin 2014’te yürürlüğe giren kanuna göre yeniden düzenlemesi ve konut dolandırıcılığının son bulması gerekiyor.