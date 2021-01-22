Fahrettin Koca duyurdu: Bir ülkeye daha uçuşlar durdu

22 Ocak 2021 Cuma, 19:47

Fahrettin Koca, Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.