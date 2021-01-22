Fahrettin Koca duyurdu: Bir ülkeye daha uçuşlar durdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.
Fahrettin Koca, Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Profesörün kızına adrese teslim kadro
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'halk ekmek' açıklaması
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
- Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a sert yanıt
- Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu
- MHP'den Perinçek açıklaması
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı
Video Haberler
- Uyarıda bulunan gaziye, baba oğuldan darp kamerada
- Otelde kadın cinayeti! Şüphelinin kaçış anı kamerada
- Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Profesörün kızına adrese teslim kadro
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'halk ekmek' açıklaması
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
- Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'a sert yanıt
- Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu
- MHP'den Perinçek açıklaması
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı