Bakanlık açıkladı: Türkiye'nin dörtte biri yaşlı olacak

18 Nisan 2021 Pazar, 14:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye’deki yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” (YAGEP) hazırladıklarını duyurdu.

Açıklamada Türkiye nüfusunu giderek yaşlandığına dikkat çekilerek, yaşlı nüfus tahminleri şöyle aktarıldı:

"Yaşlı nüfus oranının 2023’te yüzde 10,2; 2030 yılında yüzde 12,9; 2040 yılında yüzde 16,3; 2060 yılında yüzde 22,6; 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor.

Bakanlığın açıklamasına göre YAGEP ile uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek.

Proje uygulama merkezi ise Ankara oldu. Projeye ilişkin pilot iller olarak Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak. Proje kapsamında yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanması, Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım Modeli geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması, raporlar hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması da öngörülüyor."