Bakanlık GDO’lu yeme onay verdi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:59

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR) genetiği deştirilmiş ‘MONN87427’ kod numaralı mısırın tavuklarda yem olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık başvuruyu onaylayarak, kararını Resmi Gazete’de 23 Ocak'ta yayımladı. Bakanlığın kararına göre 10 yıl kullanım izni verilen GDO’lu bu yem çeşidinin ambalajlanması, taşınması, muhafazası ve nakli için mevzuatta belirtilen kurallara uyulacak ve bu yemin GDO’lu olduğuna ilişkin etiketleme yapılacak.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın GDO’lu ithal yeme şimdiye kadar 17 milyar dolar ödendiği uyarısının ardından Ziraat Müdendisleri Odası Genel Başkanı Remzi Baki Suiçmez’den de GDO'lu yeme tepki geldi.

Suiçmez, ziraat mühendislerinin GDO’lu yem kararını doğru bulmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkemizde hayvancılık ve beyaz et dahil olmak üzere en önemli girdi maliyeti olan yemde, girdi maliyetlerini düşürücü önlemler çayır ve meraları kullanmak ve doğal yemleri tercih etmektir. Bunun yerine GDO’yu tercih etmek, bir yerde GDO lobisini ülkemizde söz sahibi olmasının önünü açmaktadır. Çözüm GDO’lu yem ürünleri değil, doğal ürünler ve doğal beslenmedir.”