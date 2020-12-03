Bakanlık sonunda ölümcül balıklar için harekete geçti ama destek yetersiz

03 Aralık 2020 Perşembe, 09:19

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle 18 Kasım'da Meclis'e soru önergesi sunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Akdeniz ve Ege kıyılarımızda son yıllarda yoğun bir şekilde görülmeye başlanan ve zehrinin siyanürden bin 200, morfinden 3 bin kat daha etkili olduğu söylenen balon balıkları herkesi tedirgin ediyor. Halk sağlığını tehdit ettiği gibi balıkçıların ağlarına ve oltalarına da zarar veriyor" dedi.

TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hint Okyanusu kökenli olan balon balıklarının Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e gelerek buradan yayıldığına dikkat çeken Barut şunları kaydetti:

"Bu balığın Türkiye'de ticari avlanması ve kıyıya çıkarılması yasak. Oltayla avlananlar bu balığı yakalayabiliyor ama öldürücü etkide zehirli olduğu için tüketilmemesi gerekiyor. Amatör balıkçılar tarafından yakalanan bu ölümcül zehirli balıklar insanların yanı sıra kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar için de risk teşkil ediyor. Balon balıklarının derisinde, kas yapısında, iç organlarında, karaciğerlerinde, üreme organlarında tetrodotoksin (TTX) denilen zehir bulunuyor. Söz konusu zehirin, kanser tedavisinde kullanımı, ağrı kesici ve bağımlılık tedavisinde kullanımına yönelik bilimsel araştırmaların olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 1 yıl önce yapılan III. Tarım ve Orman Şurası'nın açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, 'Balon balığı için Kanada'nın kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz' dedi. Ancak aradan geçen bir yıllık zaman zarfında bu uygulamaya dair hiçbir yeni açıklama yapılmadı."

SORULAR HALA YANIT BEKLİYOR

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt aranmıştı:

"1- Balon balıklarının Kanada'ya ihracı uygulaması ne durumdadır/ hangi aşamadadır?

2- Hangi balon balığı türlerinin ihraç edilmesi planlanmaktadır?

3- Balon balıkları Kanada'ya ihraç edilirse hangi ilaçların hammaddesi olarak kullanılacaktır?

4- Kanada'daki ilaç firmasının ismi nedir? Ürettiği/üreteceği ilaçların kullanılabilirliğine dair yetkili kuruluşlardan gerekli onayları var mıdır?

5- Balon balığı zehri (Tetrodotoksin/TTX) içeren bu ilaçların modern tıpta kullanımı var mıdır?

6- Temmuz ayında Antalya'da bir vatandaşımız Benekli balon balığı (L. sceleratus) tüketerek hayatını kaybetmiştir. Bu uygulamanın yeni zehirlenme vakalarının önüne geçebileceği düşünülüyor mu?"

BAKANLIK NİHAYET HAREKETE GEÇTİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un ölümcül balıklarla ilgili soru önergesi üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, balon balıklarının avlanması için destekleme kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre Akdeniz ve Ege kıyılarında toplam 1 milyon balığı için kuyruk başına 5 lira olmak üzere 5 milyon liralık avcılık desteği verilecek. Bakanlığın destekleme kararını değerlendiren Ayhan Barut, "Denizlerimizin bu zehirli balıklardan temizlenmesi adına açıklanan destek önemli ama sadece tek bir tür için ve 1 milyon adetle sınırlı 5 liralık destek yetersizdir. Çünkü denizlerimizde bu balığın 4 ayrı türü görülüyor ama bakanlık sadece tek bir tür için destek verecek. Hani bu balıklar ilaç yapımı için Kanada'ya ihraç edilecekti? Bakanlık bu konuda açıklama yapmamakta kararlı görünüyor. Bu balıkların sadece kuyruklarının toplanması yani eti ve iç organlarının alınmaması bu tezi doğruluyor. Çünkü ölümcül zehir en fazla balon balıklarının iç organlarında bulunuyor" diye konuştu.