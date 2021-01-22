Bakanlık tepkilerin ardından geri adım attı!

22 Ocak 2021 Cuma, 11:28

Tarım ve Orman Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, mobil araçlarda ekmek satışı yasaklandı. Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapamayacak.

Genelgeyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, “Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin genelge yayınladı! Halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu genelgeyle Tarım Bakanlığı mobil araçlarda ekmek satışını da yasaklamış oldu” ifadelerini kullanırken, genelge sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları ‘Rahat bırakın artık insanların ekmeğini’ diyerek karara tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, Bakanlık gece yarısı yaptığı açıklamayla geri adım attı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir” denildi.

Bakanlık, söz konusu talimatın 21.01.2021 tarihinde 'Konutta Ekmek Üretimi Talimatı' başlığı ile yayımlandığını belirterek, Bakanlığa ait İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurguladı.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Bakanlığın genelge ile Bakanlığın açıklamasını Twitter hesabından alıntılayarak şuna dikkat çekti:

“İşte sosyal medyanın gücü ! Yayınladıkları genelgeyi bile reddiye edenler halkın şamarını yememişler. “2. Madde gayet açıkken yine de yaptıkları duyuru önemlidir” İBB mobil araçları Halk Ekmeği Milletimize 40 noktada Ulaştırmaya devam edecektir.”

Genelgedeki 2. madde şu şekilde:

- Konut dışında bahçe ve benzer boş alanlarda bahse konu ürünleri yukarıda belirtilen miktarların üzerinde üreten işletmeler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı şartı aranması.

- Pazar dışında seyyar araçlarda, manav, kasap ve sokaklarda ambalajlı veya ambalajsız ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide satışına izin verilmemesi

Öte yandan CHP’li milletvekilleri de karara tepki göstererek, yaptıkları paylaşımlarla ‘Mobil ekmek büfelerine’ erişim noktalarını paylaştı.