Mobil büfelerin yasaklanmasının ardından İBB'den ilk açıklama

21 Ocak 2021 Perşembe, 23:23

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin yayımladığı genelgede mobil araçlarda ekmek satışını yasakladı. Bakanlığın yayımladığı genelge ile İBB'nin mobil ekmek büfelerinde ekmek satışı yasaklanmış oldu. Genelgenin gündem olmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yanıt gecikmedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından konuya dair şunları söyledi:

"İstanbul Halk Ekmek, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdürecektir. Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz."

Öte yandan İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama sosyal medya hesabından ekmek dağıtımına devam edeceklerini açıkladı. Nama, "Yarın 40 noktada, 40 mobil araçla halka ucuz ve sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye de paylaştığı görsel ile İstanbulluların mobil büfelere ulaşabileceği adresleri aktardı.