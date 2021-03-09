Bakanlık, tepkiye rağmen tarikatlarla işbirliğini sürdürüyor

09 Mart 2021 Salı, 02:00

Vakıf tarafından düzenlenecek ve 18 Ocak-5 Haziran tarihlerine yayılan “9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” etkinliği, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün resmi yazısı ile duyuruldu. Yarışma için 81 ilde proje ortağı olarak belirlenen sivil toplum kuruluşlarının adları da okulların yaptığı duyurularda yer aldı.

KİTAPLAR ‘ŞEYH’ İLE İÇ İÇE

Yarışmanın bu yıl teması ise “Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendi. “Doğal ve sağlıklı beslenme, uyku düzeni, bağışıklık sistemi ve hastalıklardan korunma, koruyucu hekimlik uygulamaları, özdenetim ve ruh sağlığı, aile içi iletişim gibi birçok konu üzerinde durulacağı” belirtilen yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Öğrenciler, yarışmaya özel olarak hazırlanan, “Server Yayınları” tarafından basılan ve 15 liraya satılan kitaplardan sorumlu olacak. Ağırlıklı olarak dini kitapları basan ve “Sahih bilgi kaynağı” sloganı ile faaliyet gösteren Server Yayınları’nın yayımladığı eserler arasında Nakşibendi Şeyhi Mahmud Esad Coşan’ın kitaplarının da bulunması dikkat çekiyor.

Yarışma, çevrimiçi olarak iki aşamalı şekilde gerçekleştirilecek. İlkokul öğrencilerine “Nereden Geliyor Bu Sesler?”, ortaokul öğrencilerine “Bir Acayip Yolculuk” ve lise öğrencilerine “Sağlık Olsun” adlı kitaplardaki bilgilere yönelik sorular sorulacak. Yarışmada dereceye girenler için ödül töreni 5 Haziran’da İstanbul’da olacak. İlk 3 derecede bulunan yarışmacılar ile yanlarındaki bir refakatçinin ödül töreni için gidiş-geliş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri vakıf tarafından karşılanacak.

Vakfın önceki yarışmalarının konu başlıklarını “Büyük İslam ilmihali”, “Hadis”, “Kuran ve sünnet bütünlüğü” ve “Güzel ahlak” gibi konular oluşturmuştu. Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu yarışmalara 8 yılda, 81 il 922 ilçeden toplam 3 milyon 354 bin 224 kişi katıldı.

‘MÜZİK HARAM, TOKALAŞMAK YASAK’

2018’de düzenlenen yarışmada kaynak olarak Nakşibendi Şeyhi Mahmud Esad Coşan’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” adlı kitabı; 2020’de ise “Edeb Mektebi” ve “İletişim, Nezaket ve Adap” adlı kitaplar belirlenmişti.

“Ebed Mektebi” kitabında “müziğin haram, kadınları ön plana çıkaran filmlerin sakıncalı olduğu”; “İletişim, Nezaket ve Adap” kitabında “kadın ve erkeklerin tokalaşmasının yasak olduğu” yönündeki ifadelerin yer alması tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “proje, protokol gibi çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca öğrencilere dağıtılmak üzere okullara gönderilen kitapların detaylı ve yeterli inceleme yapıldıktan sonra öğrencilerin kullanımına sunulduğunu” savunmuştu.