Bakanlıklara atama kararları! Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:32
Bakanlıklara atama kararları! Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.


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