Bakanlıklara atama kararları! Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 10:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.