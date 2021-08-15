Bakanlık'tan 503 firmaya izin
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuzda 503 firma için izin belgesi düzenledi.
Ticaret Bakanlığı'nın, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 503 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu.
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