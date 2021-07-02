Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:08

Buna göre, konut satışı haricinde gerçekleştirilen satışlarda taksit miktarı 12 ayı geçemeyecek.

Bu sınırlama sadece havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama giderlerinde geçerli olmayacak.. Bu tür harcamalarda taksit miktarı 18 aya kadar uzayabilecek.

Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışında en fazla 3 ay, video, kamera ve ses sistemleri gibi elektronik cihazların satışında en fazla 4 ay taksit yapılabilecek.

Tablet satışlarında taksit sayısı 6 ayı, beyaz eşya ve mobilya satışında ise 9 ayı geçemeyecek.

Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında taksit sayısı 9 ay, beş bin liranın üzerindeki satışlarda ise 4 ay olacak.