Bakanlık'tan 'Kariye' açıklaması

28 Ekim 2020 Çarşamba, 16:22

Yakın dönemde Ayasofya gibi camiye dönüştürülen tarihi yapılardan Kariye Müzesi'nde fresk ve mozaiklerinin kapatılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, konuya ilişkin Bakanlık'a "Yüzlerce yıllık freskler alçıyla mı kapatıldı? Sizin müdahaleniz olacak mı?" sorularını yönelttiğini yazdı.

Boğazlıyan'ın aktardığına göre Bakanlık şu yanıtı verdi:

"Fotoğraflara yansıyan alçı değil otomatik perdeleme sistemi. Namaz saatlerinde bir düğmeyle 30 saniye içinde freskler perdeyle kapatılıyor. Sonra yeniden açılıyor."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter'da Kariye'nin fotoğraflarını paylaşmış ve "Dünya sanat tarihinin baş yapıtlarından Kariye fresk ve mozaiklerinin kapatılması ne yazık ki yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfsızlıkta" demişti.