Bakanlıktan rezervasyon uyarısı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:46

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı kötü niyetli kişilerce rağbet gören otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğrafları ve isimleri kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiğinin görüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı kötü niyetli kişilerce, rağbet gören otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğrafları ve isimleri kopyalanmak suretiyle, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülmektedir.

Otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek olan tüketicilerimizin sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için;

-Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olması gerekmektedir.

-Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Ayrıca, teklife ilişkin reklam ve ilanda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin aranarak veya internet ortamında sorgulanarak teyit edilmesi faydalı olacaktır.

-Satın alma kararı öncesinde tercih edilen turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olup olmadığının, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunun www.kulturturizm.gov.tr ve https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html adreslerinden, seyahat acentalarına ilişkin bilgilerin ise www.tursab.org.tr internet adreslerinden sorgulanması önem taşımaktadır.

-Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğini ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS’e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kayıtlı olduğunu kontrol etmesi, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesini tercih etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, tüketicileri aldatmak ve yanıltmak üzere tasarlanan söz konusu sahte internet sitelerinde çoğu zaman o tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmemekte ve tüketiciler doğrudan telefon aramasına yönlendirilmektedir. Tüketicilerimizin bu duruma şüpheyle yaklaşması ve belirtilen telefon numarasını diğer sayfalardan ve kaynaklardan kontrol etmesi önem taşımaktadır. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun talep edilmesi faydalı olacaktır.

Tüketicilerimizin turizm tesislerinin logo ve isimlerini kopyalayarak veya isimlerinde ya da internet adreslerinde anlaşılamayacak şekilde küçük değişikliklerle sahte internet sitesi oluşturarak tüketicileri mağdur edici faaliyette bulunulmasının aynı zamanda dolandırıcılık suçunu oluşturması nedeniyle adli makamlara bildirmesi mağduriyetlerin önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir.

Tüketicilerin yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 10.390-TL’nin (2020 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 10.390-TL’nin üzerindeki başvurular ise Tüketici Mahkemelerinin görev alanına girmekte olup, 6502 sayılı Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava şartı olarak Tüketici Mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir."