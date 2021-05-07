Bakanlıktan RTÜK’e Prof. Dr. Murat Ferman başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Murat Ferman hakkında inceleme ve işlem yapılması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 22:56
Bakanlıktan RTÜK’e Prof. Dr. Murat Ferman başvurusu
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Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, katıldığı canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek, “Herkesin ortak bir anlayışla bildiği ve idare ettiği özürlü çocuk gibi enflasyon. Ondan şikayet ediyoruz ancak onun sayesinde ayrıcalıklarımız var” dedi.

“ONUR VE HAYSİYETİ ZEDELEYİCİ”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Murat Ferman’ın dün bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin, engelli kişilerin onur ve haysiyetini zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu ve açıkça ayrımcılık içerdiği değerlendirilmiştir.

Söz konusu ifadeler hakkında; Anayasa, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Engelliler Hakkında Kanun, RTÜK Kanunu ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ivedilikle inceleme ve işlem yapılması hususunda RTÜK’e resmi yazı gönderilerek süreç başlatılmıştır."


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