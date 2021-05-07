Beykent Üniversitesi Rektörü Murat Ferman'ın sözleri sosyal medyada tepki çekti

07 Mayıs 2021 Cuma, 08:50

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek, "Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan" dedi.

"Çok şikayet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" diye konuşan Ferman, "Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.

Ferman'ın sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.