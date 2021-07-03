Bakanlıktan sağlıkçılara "gizli" ibareli belge: "Terörden" savunmaları istendi

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:13

2018 yılında OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici bir maddeyle, kamu kurumlarında görev yapanların, oluşturulan kurulların teklifi üzerine bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılmasının önü açıldı. Üç yıllığına çıkarılan kanunun yürürlükten kalkmasına bir ay kala Sağlık Bakanlığı birçok sağlıkçıdan savunma istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkçılara “gizli” ibareli bir zarf içerisinde gönderilen belgede şu ifadeler yer aldı: “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliğiniz mensubiyetiniz, iltisakınız yahut bunlarla irtibatlı olduğunuz değerlendirildiğinden savunmanızı yedi gün içerisinde gönderiniz.”

EGM ‘İLİŞKİSİ YOK’ DEMİŞTİ

Bakanlığın savunmasını istediği sağlıkçılardan Benan Koyuncu BirGün’den İsmail Arı'ya konuştu. Çankırı’daki bir kamu hastanesinde görev yapan ve Ankara Tabip Odası (ATO) üyesi olan Koyuncu, “15 Temmuz sonrasında açığa alındım. Terör örgütleriyle ilişkim sorgulandı ve soruşturmadan bir şey çıkmayınca iki aylık açığa alınma sürecinin ardından yeniden göreve döndüm. Başka bir hastaneye atamam çıkınca da tekrar güvenlik soruşturmasına girdim. Arşiv taraması yapıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bir grup veya örgütle ilişkim olmadığını belirtti. İki yıldır Çankırı’da pandemi hastanesinde çalışıyorum” dedi.

“Bakanlık’ın gönderdiği yazı görev başında hastalarımla ilgilenirken bana ulaştırıldı” diyen Koyuncu şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı, KHK ile açığa alınan, güvenlik soruşturulmalarına takılan ve haklarında bir delil bulunamadığı için mesleğine geri dönenlere ‘Terör örgütleriyle ilişiniz tespit edilmiştir’ diyor.”

YARGI GİBİ DAVRANDILAR

İsminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık emekçisi ise konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Bakanlık’a verdiğimiz savunmada neyle suçlandığımızı sorduk. Yeni bir ihraç dalgası mı başlayacak? Sağlık Bakanlığı zaten bir mahkeme gibi ‘terör örgütleriyle ilişkiniz var’ diye karar vermiş. Çocukların sesi olamayanlar sağlıkçılar uğraşıyor.”

GEREKÇE DE BELGELER DE GİZLENİYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) yapılan açıklamada da Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasına tepki gösterildi. Açıklamada, “Bakanlık savunma istemekte ama suçlamanın gerekçelerini bildirmemektedir. Bilgi ve belgelerden bahsetmekte ama istenildiğinde bu bilgi ve belgeleri paylaşmamaktadır. Özetle soruşturmamakta, savunma hakkı vermemekte, zaten verilmiş bir kararı bir soruşturma kılıfıyla sunmaya çalışmaktadır” denildi.

“Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek kamuda çalışmaları engellenen sağlık emekçilerinden savunma istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız” denilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“OHAL hukuksuzluğunu sürdürme kararlılığında olan yöneticilerin bu uygulamalarına karşı her bir üyemizin tazminat hakları için adalet yerini bulana kadar desteğimizi esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”