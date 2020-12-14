Bakanlıktan 'trans yağ' kararı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 13:04

‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Taslakla ilgili 26 Aralık’a kadar görüş bildirilebilecek.

Söz konusu taslakta, “Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile ilgili beyan yapılmaz” hükmüne yer veriliyor. Taslağın bu haliyle kabul edilmesi halinde, gıda ürünlerinin "trans yağ" içerip içermediği etiketlere yazılmayacak. Trans yağ içeriğinin yüzde 2 ile sınırlandırıldığını belirten bakanlık yetkililerine göre "Trans yağ yoktur" ibaresi tüketiciyi yanlış yönlendiriyor. Çikolata, bisküvi, cips gibi pek çok gıda maddesinin ambalajında yer alan "trans yağ yoktur" ibaresi çıkartılıyor. Ayrıca etiketlerden de kaldırılacak. Türk Gıda Kodeksi'nde değişiklik yapılması için taslak sektörün görüşüne açıldı. Taslağın geçmesi halinde trans yağ kullanmayan üretici, bunu yazamayacak.

‘YANLIŞ ALGI OLUŞUYOR’

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım’a konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, düzenlemeye dair şunları söyledi: “Bu düzenlemeyle, ‘Trans yağ yoktur’ ibaresini kaldırıyoruz. Zaten trans yağ kullanımını yüzde 2’yle sınırlandırdık. Bu çok önemli bir düzenleme. Yağ olan bir gıdada yüzde 2’nin altında trans yağ olması ancak analizle tespit edilebilir. Trans yağ olma olasılığı çok düşük. Etikete, ‘Trans yağ yoktur’ diye yazıldığında tüketicide yanlış algı yaratabilir. Diğer ürünlerde trans yağ varmış gibi bir algı oluşuyor. Bunu önlemek istiyoruz. Avrupa Birliği, Nisan 2021’de bu uygulamaya geçecek, biz 1 Ocak itibariyle geçmiş olacağız. Geçmişte, GDO’yla ilgili benzer bir durum yaşanmıştı. Türkiye’de gıdalarda GDO kullanımı yasak. Bazı üreticiler gıda etiketine, ‘GDO yoktur’ diye yazınca diğerleri için haksız rekabete neden olur diye kaldırılmıştı.”

