Bakırköy Belediyesi İşçileri, anayasal hakları olan toplusözleşme için mücadele ediyor
DİSK Genel-İş Avrupa Yakası 2 No’lu Şube üyesi Bakırköy Belediyesi işçileri, yetki tespitine itiraz eden belediye yönetiminin toplusözleşme yapmamak için süreci uzatmasına tepki gösterdi.
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda eylem yapan işçiler anayasal hakları olan toplusözleşmelerinin yapılmasını ve keyfi olarak işten atılan işçilerin geri alınmasını istedi.
"2018'DEN BU YANA YETKİ BELGESİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Eylem yapan işçiler adına konuşan Şube Mali Sekreteri Süreyya Doğan, “Bakırköy Belediyesi yönetimi 2018 nisan ayından bu yana, sırasıyla BYUAŞ, MAKRİKÖY ve BAK-PER şeklinde şirket değişikliğine gitmiş ve bu yapılan şirket değişikliğine karşı sendikamız Çalışma Bakanlığı’ndan yetki tespiti almıştır. Alınan yetki tespitlerine itiraz eden belediye yönetimi, toplusözleşme yapmamak için süreci uzatmaktadır. 24 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleşen mahkemede belediye yönetimi tekrar itiraz ederek davayı uzatmıştır” dedi.
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